В ГУР признали, что Telegram включает в себя ряд угроз безопасности Украины

В украинской разведке признают, что Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.

Источник: представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов на мероприятии в Медиацентре Украина – Укринформ

Прямая речь: "Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, представленных на этой платформе, вопросе к самой платформе.

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Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос нужно давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет".

Детали: По словам Юсова, Украина выстраивает сейчас коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе с Telegram, чтобы работать по прозрачным правилам: и в соответствии с украинским законодательством, и в соответствии с международными стандартами.

Прямая речь: "С кем-то это выходит лучше решать, с кем-то сложнее. С Телеграммой выходит труднее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок. Все эти меры предпринимаются, но работы действительно много".