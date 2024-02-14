Правоохоронці затримали беркутівця, який утік після винесення вироку у справі Майдану
Середа, 14 лютого 2024, 16:45
Правоохоронці затримали на Харківщині колишнього міліціонера харківського "Беркуту", який переховувався після оголошення вироку.
Джерело: Офіс генерального прокурора, джерела УП в правоохоронних органах
Деталі: Затриманий – колишній працівник Беркуту. Він був засуджений до 6 років позбавлення волі за катування 20 січня 2014 року протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського.
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За даними джерел УП в правоохоронних органах йдеться про Андрія Хандрикіна.
Після ухвалення вироку він почав переховуватися та був оголошений у розшук.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 21 грудня 2023 року суд засудив до 6 років позбавлення волі колишнього беркутівця.
- Прокурори довели, що засуджений умисно заподіяв за попередньою змовою групою осіб сильний фізичний біль, фізичне та моральне страждання двом учасникам Революції Гідності.
- Тоді обох протестувальників скинули з колонади. Також одного з них, який на той момент був неповнолітнім, роздягнули при температурі повітря -12°C і поранили у стегно правої ноги ножем. Після цього забризкали перцевою рідиною та примусили пройти оголеним через групу правоохоронців, співаючи гімн України.