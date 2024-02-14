Правоохранители задержали сбежавшего беркутовца после вынесения приговора по делу Майдана

Правоохранители задержали в Харьковской области бывшего милиционера харьковского "Беркута", который скрывался после оглашения приговора.

Источник: Офис генерального прокурора, источники УП в правоохранительных органах

Детали: Задержанный – бывший работник Беркута. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы за пытки 20 января 2014 протестующих на колоннаде центрального входа на стадион "Динамо" имени В. Лобановского.

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По данным источников УП в правоохранительных органах речь идет об Андрее Хандрикине.

После вынесения приговора он стал скрываться и был объявлен в розыск.

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