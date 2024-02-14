Правоохранители задержали сбежавшего беркутовца после вынесения приговора по делу Майдана
Среда, 14 февраля 2024, 16:45
Правоохранители задержали в Харьковской области бывшего милиционера харьковского "Беркута", который скрывался после оглашения приговора.
Источник: Офис генерального прокурора, источники УП в правоохранительных органах
Детали: Задержанный – бывший работник Беркута. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы за пытки 20 января 2014 протестующих на колоннаде центрального входа на стадион "Динамо" имени В. Лобановского.
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По данным источников УП в правоохранительных органах речь идет об Андрее Хандрикине.
После вынесения приговора он стал скрываться и был объявлен в розыск.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 21 декабря 2023 года суд приговорил к 6 годам лишения свободы бывшего беркутовца.
- Прокуроры доказали, что осужденный умышленно причинил по предварительному сговору группой лиц сильную физическую боль, физическое и моральное страдание двум участникам Революции Достоинства.
- Тогда обоих протестующих сбросили с колоннады. Также одного из них, который на тот момент был несовершеннолетним, раздели при температуре воздуха -12°C и ранили в бедро правой ноги ножом. После этого забрызгали перечной жидкостью и заставили пройти обнаженным через группу правоохранителей, поя гимн Украины.