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Правоохранители задержали сбежавшего беркутовца после вынесения приговора по делу Майдана

Татьяна ОлейникСреда, 14 февраля 2024, 16:45
Правоохранители задержали сбежавшего беркутовца после вынесения приговора по делу Майдана
АНДРЕЙ ХАНДРЫКИН. ФОТО - "ГРОМАДСЬКЕ"

Правоохранители задержали в Харьковской области бывшего милиционера харьковского "Беркута", который скрывался после оглашения приговора.

Источник: Офис генерального прокурора, источники УП в правоохранительных органах

Детали: Задержанный – бывший работник Беркута. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы за пытки 20 января 2014 протестующих на колоннаде центрального входа на стадион "Динамо" имени В. Лобановского.

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По данным источников УП в правоохранительных органах речь идет об Андрее Хандрикине.

После вынесения приговора он стал скрываться и был объявлен в розыск.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 декабря 2023 года суд приговорил к 6 годам лишения свободы бывшего беркутовца.
  • Прокуроры доказали, что осужденный умышленно причинил по предварительному сговору группой лиц сильную физическую боль, физическое и моральное страдание двум участникам Революции Достоинства.
  • Тогда обоих протестующих сбросили с колоннады. Также одного из них, который на тот момент был несовершеннолетним, раздели при температуре воздуха -12°C и ранили в бедро правой ноги ножом. После этого забрызгали перечной жидкостью и заставили пройти обнаженным через группу правоохранителей, поя гимн Украины.

Темы: судБеркутЕвромайдан
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