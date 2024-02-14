Розпочалось засідання "Рамштайну" за участю нового головкома ЗСУ Сирського

Розпочалося 19-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", вперше воно проходить за участю нового головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Умєрова: "Представив нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського. Для нього це перша зустріч у форматі "Рамштайн" на посаді головнокомандувача ЗСУ. Разом з головнокомандувачем Сирським та начальником ГУР Будановим очікуємо на продуктивну зустріч".

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Деталі: За словами міністра оборони, на зустрічі вони наголосять на збільшенні оборонного виробництва, безпілотників та технологій, а також на підготовці як до довгострокових викликів, так і до вирішення нагальних потреб.

We have started the 19th meeting of the Ukraine Defence Contact Group.



Introduced to our partners to Colonel-General Oleksandr Syrskyi. This is the first meeting in the Ramstein format as the Commander-in-Chief of the Armed Forces for him.



Together with the Commander-in-Chief… pic.twitter.com/zI3OUU7xQB — Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 14, 2024

ВІДЕО ДНЯ

Представники України беруть участь у засіданні, що проходить у Брюсселі на полях зустрічі міністрів оборони держав НАТО, онлайн.

Нагадаємо: Глава Пентагону Ллойд Остін теж не полетів до штаб-квартири Альянсу через проблеми із сечовим міхуром. У неділю міністра оборони США поклали у відділення інтенсивної терапії.