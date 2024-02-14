Розпочалось засідання "Рамштайну" за участю нового головкома ЗСУ Сирського
Розпочалося 19-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", вперше воно проходить за участю нового головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.
Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Пряма мова Умєрова: "Представив нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського. Для нього це перша зустріч у форматі "Рамштайн" на посаді головнокомандувача ЗСУ. Разом з головнокомандувачем Сирським та начальником ГУР Будановим очікуємо на продуктивну зустріч".
Деталі: За словами міністра оборони, на зустрічі вони наголосять на збільшенні оборонного виробництва, безпілотників та технологій, а також на підготовці як до довгострокових викликів, так і до вирішення нагальних потреб.
We have started the 19th meeting of the Ukraine Defence Contact Group.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 14, 2024
Introduced to our partners to Colonel-General Oleksandr Syrskyi. This is the first meeting in the Ramstein format as the Commander-in-Chief of the Armed Forces for him.
Together with the Commander-in-Chief… pic.twitter.com/zI3OUU7xQB
Представники України беруть участь у засіданні, що проходить у Брюсселі на полях зустрічі міністрів оборони держав НАТО, онлайн.
Нагадаємо: Глава Пентагону Ллойд Остін теж не полетів до штаб-квартири Альянсу через проблеми із сечовим міхуром. У неділю міністра оборони США поклали у відділення інтенсивної терапії.