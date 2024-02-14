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Началось заседание "Рамштайн" с участием нового главкома ВСУ Сырского

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 14 февраля 2024, 16:57
Началось заседание Рамштайн с участием нового главкома ВСУ Сырского
Александр Сырский, Рустем Умеров, Кирилл Буданов, фото: соцсеть Х

Началось 19-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", впервые оно проходит с участием нового главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сырского.

Источник: министр обороны Рустем Умеров в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Умерова: "Представил нашим партнерам генерал-полковника Александра Сырского. Для него это первая встреча в формате "Рамштайн" в должности главнокомандующего ВСУ. Вместе с главнокомандующим Сырским и начальником ГУР Будановым ожидаем продуктивную встречу".

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Детали: По словам министра обороны, на встрече они настаивают на увеличении оборонного производства, беспилотников и технологий, а также на подготовке как к долгосрочным вызовам, так и к решению насущных потребностей.

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Представители Украины участвуют в заседании, проходящем в Брюсселе на полях встречи министров обороны государств НАТО, онлайн.

Напомним: Глава Пентагона Ллойд Остин тоже не полетел в штаб-квартиру Альянса из-за проблем с мочевым пузырем. В воскресенье министра обороны США положили в отделение интенсивной терапии.

Темы: РамштайнУкраинавойнаоружие
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