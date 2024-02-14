Обстріл Херсона: у лікарні помер поранений 19-річний юнак

Російські війська вкотре за день, 14 лютого, обстріляли Херсон, були поранені 14-річна дівчина да 19-річний юнак, який помер у лікарні.

Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін

Дослівно: "У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї. Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя".

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Деталі: Також поранення ноги отримав 19-річний хлопець. Медики надають допомогу і 84-річному херсонцю.

О 21.53 голова Херсонської ОВА повідомив, що поранений 19-річний юнак помер у лікарні. За його словами, медики до останнього боролися за його життя.

Нагадаємо: Удень 14 лютого росіяни поранили 60-річну жінку у Херсоні.