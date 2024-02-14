Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл Херсона: у лікарні помер поранений 19-річний юнак

Тетяна Олійник, Станіслав ПогоріловСереда, 14 лютого 2024, 22:12
Обстріл Херсона: у лікарні помер поранений 19-річний юнак
Фото Дмитра Ларіна, УП

Російські війська вкотре за день, 14 лютого, обстріляли Херсон, були поранені 14-річна дівчина да 19-річний юнак, який помер у лікарні.

Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін

Дослівно: "У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї. Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя".

Реклама:

Деталі: Також поранення ноги отримав 19-річний хлопець. Медики надають допомогу і 84-річному херсонцю.

О 21.53 голова Херсонської ОВА повідомив, що поранений 19-річний юнак помер у лікарні. За його словами, медики до останнього боролися за його життя.

Нагадаємо: Удень 14 лютого росіяни поранили 60-річну жінку у Херсоні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонобстрілвійнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Херсон
Окупанти обстріляли Херсон: постраждала 60-річна жінка
У Херсоні росіяни поранили пасажирку маршрутки, в області – двох чоловіків
У Херсоні лунають вибухи – росіяни атакують з лівого берега
Останні новини
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
09:23
фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: