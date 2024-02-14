Обстрел Херсона: в больнице умер раненый 19-летний юноша
Среда, 14 февраля 2024, 22:12
Российские войска в очередной раз за день, 14 февраля, обстреляли Херсон, были ранены 14-летняя девушка и 19-летний юноша, который умер в больнице.
Источник: председатель ОВА Александр Прокудин
Дословно: "В крайне тяжелом состоянии в больницу доставили 14-летнего ребенка. У нее – взрывная травма, ранение ноги и шеи. Девочка находится на операционном столе, врачи борются за ее жизнь".
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Детали: Также ранение ноги получил 19-летний парень. Медики оказывают помощь и 84-летнему херсонцу.
В 21.53 председатель Херсонской ОГА сообщил, что раненый 19-летний юноша умер в больнице. По его словам, медики до последнего боролись за его жизнь.
Напомним: Днем 14 февраля россияне ранили 60-летнюю женщину в Херсоне.
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