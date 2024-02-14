Коаліція F-16 для України: Канада виділить $44 млн на обслуговування винищувачів

Міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні формату "Рамштайн" у середу заявив, що його країна виділить Україні 60 млн канадських доларів (близько 44 млн доларів США) на коаліцію F-16 задля підтримки сталого потенціалу винищувачів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони Канади.

Дослівно: "На сьогоднішньому засіданні міністр Блер оголосив, що Канада зробить новий внесок у розмірі 60 мільйонів доларів до коаліції з посилення потенціалу ВПС України. Цей внесок буде спрямований на підтримку створення сталого потенціалу винищувачів F-16 в Україні".

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Зокрема, кошти допоможуть забезпечити критично необхідні для F-16 матеріали та обладнання, такі як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси.

Цей внесок ґрунтується на раніше оголошеній підтримці Канадою Коаліції з підготовки винищувачів F-16 для України.

Минулого місяця Блер оголосив, що Канада зробить свій внесок у навчання, надавши цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал. Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 мільйонів канадських доларів і триватиме з лютого 2024 по 2025 рік.

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Канада також забезпечує підготовку з англійської мови для особового складу Повітряних сил ЗС України в мовній школі Канадських збройних сил.