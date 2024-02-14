Коалиция F-16 для Украины: Канада выделит $44 млн на обслуживание истребителей

Министр обороны Канады Билл Блэр на заседании формата "Рамштайн" в среду заявил, что его страна выделит Украине 60 млн канадских долларов (около 44 млн долларов США) на коалицию F-16 для поддержки устойчивого потенциала истребителей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Канады.

Дословно: "На сегодняшнем заседании министр Блэр объявил, что Канада сделает новый вклад в размере 60 миллионов долларов в коалицию по усилению потенциала ВВС Украины. Этот вклад будет направлен на поддержку создания устойчивого потенциала истребителей F-16 в Украине".

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В частности, средства помогут обеспечить критически необходимые для F-16 материалы и оборудование, такие как запасные части, станции вооружения, авионика и боеприпасы.

Этот вклад основывается на ранее объявленной поддержке Канадой Коалиции по подготовке истребителей F-16 для Украины.

В прошлом месяце Блэр объявил, что Канада внесет свой вклад в обучение, предоставив гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал. Эта поддержка оценивается примерно в 15 миллионов канадских долларов и продлится с февраля 2024 по 2025 год.

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Канада также обеспечивает подготовку по английскому языку для личного состава Воздушных сил ВС Украины в языковой школе Канадских вооруженных сил.