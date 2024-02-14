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Удар по будинку у Великому Бурлуці: загинули 2 мешканця, з-під завалів врятували 4 людей

Тетяна Олійник, Станіслав ПогоріловСереда, 14 лютого 2024, 20:11
Удар по будинку у Великому Бурлуці: загинули 2 мешканця, з-під завалів врятували 4 людей
Фото: поліція Харківщини

Російські війська о 16:16 вдарили по житловому будинку у селищі Великий Бурлук на Харківщині, відомо про 5 постраждалих, загинули 2 чоловіків, з-під завалів врятували 4 людини.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, поліція Харківської області

Дослівно: "Сьогодні, о 16:16, ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук. Попередньо С-300. Влучив у 2-поверховий житловий будинок та ще один поряд із ним.

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Постраждали 7 місцевих цивільних. Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували".

 

Деталі: Під завалами перебувають люди. Підрозділи ДСНС надають всю необхідну допомогу.

 

Оновлено. За даними поліції у Харківській області, загинули двоє осіб, їх особисті дані встановлює поліція. Серед постраждалих – троє чоловіків і жінка.

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Під завалами можуть знаходитися четверо осіб. Поліція допомагає рятувальникам розбирати завали.

О 19.51 Синєгубов повідомив, що загинули 2 чоловіки, які опинилися під завалами, дістали тіло одного.

На цю хвилину 5 постраждалих: 3 чоловіки та 2 жінки. З-під завалів врятовано 4 людини.

Теми: Харківська областьракетний ударвійна
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