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Удар по дому в Великом Бурлуке: погибли 2 жителя, из-под завалов спасли 4 человека

Татьяна Олейник, Станислав ПогориловСреда, 14 февраля 2024, 20:11
Удар по дому в Великом Бурлуке: погибли 2 жителя, из-под завалов спасли 4 человека
Фото: полиция Харьковщины

Российские войска в 16:16 ударили по жилому дому в поселке Великий Бурлук на Харьковщине, известно о 5 пострадавших, погибли 2 мужчин, из-под завалов спасли 4 человека.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов, полиция Харьковской области

Дословно: "Сегодня, в 16:16, враг совершил ракетный обстрел поселка Большой Бурлук. Предварительно С-300. Попал в 2-х этажный жилой дом и еще один рядом с ним.

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Пострадали 7 местных гражданских. Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двоих спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали".

 

Детали: Под завалами находятся люди. Подразделения ГСЧС оказывают всю необходимую помощь.

 

Обновлено. По данным полиции в Харьковской области, погибли два человека, их личные данные устанавливает полиция. Среди пострадавших - трое мужчин и женщина.

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Под завалами могут находиться четыре человека. Полиция помогает спасателям разбирать завалы.

В 19.51 Синегубов сообщил, что погибли 2 мужчин, которые оказались под завалами, достали тело одного.

На эту минуту 5 пострадавших: 3 мужчины и 2 женщины. Из-под завалов спасены 4 человека.

Темы: Харьковская областьракетный ударвойна
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