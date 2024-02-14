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Республіканці збільшують тиск на спікера Джонсона для винесення проєкту з допомогою Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 14 лютого 2024, 18:09
Республіканці збільшують тиск на спікера Джонсона для винесення проєкту з допомогою Україні
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Сенатори-республіканці посилюють тиск спікера Майка Джонсона, щоб змусити його винести проєкт безпекової допомоги для України у розмірі $61 млрд та інших союзників на розгляд Палати представників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Сенатор Том Тілліс від республіканців заявив, що його однопартійці в Палаті представників зіткнуться з політичними наслідками на виборах в цьому році, якщо не ухвалять законопроєкту Сенату з підтримкою України та дозволять президенту РФ Володимиру Путіну переломити хід війни.

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Він повторив застереження лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла про те, що законодавців будуть судити майбутні історики, якщо вони дозволять пакету фінансування пролежати так довго, що це дорого коштуватиме Україні та може заохотити супротивників США в інших частинах світу.

Теми: СШАдопомога Україні
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