Республіканці збільшують тиск на спікера Джонсона для винесення проєкту з допомогою Україні

Сенатори-республіканці посилюють тиск спікера Майка Джонсона, щоб змусити його винести проєкт безпекової допомоги для України у розмірі $61 млрд та інших союзників на розгляд Палати представників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Сенатор Том Тілліс від республіканців заявив, що його однопартійці в Палаті представників зіткнуться з політичними наслідками на виборах в цьому році, якщо не ухвалять законопроєкту Сенату з підтримкою України та дозволять президенту РФ Володимиру Путіну переломити хід війни.

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Він повторив застереження лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла про те, що законодавців будуть судити майбутні історики, якщо вони дозволять пакету фінансування пролежати так довго, що це дорого коштуватиме Україні та може заохотити супротивників США в інших частинах світу.