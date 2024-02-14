Республиканцы увеличивают давление на спикера Джонсона для вынесения проекта с помощью Украине

Сенаторы-республиканцы усиливают давление на спикера Майка Джонсона, чтобы заставить его вынести проект помощи по безопасности для Украины в размере $61 млрд и других союзников на рассмотрение Палаты представителей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: Сенатор Том Тиллис от республиканцев заявил, что его однопартийцы в Палате представителей столкнутся с политическими последствиями на выборах в этом году, если не примут законопроект Сената с поддержкой Украины и позволят президенту РФ Владимиру Путину переломить ход войны.

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Он повторил предостережение лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла о том, что законодателей будут судить будущие историки, если они позволят пакету финансирования пролежать так долго, что это дорого будет стоить Украине и может поощрить противников США в других частях мира.