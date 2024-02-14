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Порошенко не поїде на конференцію в Мюнхен: Буданов заявив Стефанчуку про "ризики для життя"

Валентина РоманенкоСереда, 14 лютого 2024, 18:19
Порошенко не поїде на конференцію в Мюнхен: Буданов заявив Стефанчуку про ризики для життя
Петро Порошенко. фото з Facebook політика

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав розпорядження про відрядження лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка для участі в Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном.

Джерело: Порошенко на брифінгу після зустрічі зі Стефанчуком 14 лютого, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив чомусь спікеру парламенту Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону Україна-Польща, а особливо в Мюнхені, мені, як п'ятому президенту і лідеру опозиції, загрожує смертельна небезпека.

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І не здатні мене захистити, як охоронювану особу, ні управління державної охорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб, щоб врятувати Порошенка - його не випустити".

Деталі: Порошенко також виклав відео свого брифінгу у Facebook. Він назвав причетних до нинішнього рішення політиканами, яким "немає чого робити", і закликав не ганьбитися перед міжнародним співтовариством.

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Що передувало: Порошенку не вперше не дозволяють виїзд за кордон для участі в міжнародних подіях. 1 грудня 2023 року прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та США. Поілтик назвав це "антиукраїнською диверсією".

З 1 січня 2024 року набуло чинності оновлене розпорядження спікера Руслана Стефанчука, згідно до якого, для виїзду у відрядження за кордоном народним депутатам до заяв будуть необхідні "тези" від МЗС для його офіційних заяв і коментарів на міжнародній арені.

Пізніше Стефанчук заявив, що отримання нардепами перед відрядженнями за кордон тез від Міністерства закордонних справ не є спробою обмежувати їхню діяльність, а, мовляв, "сприятиме реалізації принципу one voice у державній політиці на міжнародній арені".

Теми: ПорошенкоВерховна Рада
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