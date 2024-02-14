Порошенко не поедет на конференцию в Мюнхен: Буданов заявил Стефанчуку о "рисках для жизни"

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не подписал распоряжение о командировке лидеру фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко для участия в Мюнхенской конференции по безопасности из-за якобы угрозы его жизни за границей.

Источник: Порошенко на брифинге после встречи со Стефанчуком 14 февраля, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Начальник главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил почему-то спикеру парламента Руслану Стефанчуку о том, что сразу же после пересечения границы Украина-Польша, а особенно в Мюнхене, мне, как пятому президенту и лидеру оппозиции, грозит смертельная опасность.

И не способны меня защитить, как охраняемую личность, ни управление государственной охраны, ни вся система безопасности Германии. И единственный способ, чтобы спасти Порошенко - его не выпустить".

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Детали: Порошенко также выложил видео своего брифинга в Facebook. Он назвал причастных к нынешнему решению политиканами, которым "нечего делать", и призвал не позориться перед международным сообществом.

Что предшествовало: Порошенко не впервые не разрешают выезд за границу для участия в международных событиях. 1 декабря 2023 года пограничники не выпустили его в командировку в Польшу и США. Политик назвал это "антиукраинской диверсией".

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С 1 января 2024 года вступило в силу обновленное распоряжение спикера Руслана Стефанчука, согласно которому, для выезда в командировку за границу народным депутатам до заявлений будут необходимы "тезисы" от МИД для его официальных заявлений и комментариев на международной арене.

Позже Стефанчук заявил, что получение нардепами перед командировками за границу тезисов от Министерства иностранных дел не является попыткой ограничивать их деятельность, а, мол, "будет способствовать реализации принципа one voice в государственной политике на международной арене".