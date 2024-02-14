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Джонсон погрожує, що законопроєкт про допомогу Україні не проб’є "стіну" республіканців

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 14 лютого 2024, 18:53
Джонсон погрожує, що законопроєкт про допомогу Україні не проб’є стіну республіканців
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, ухвалений не буде, бо ігнорує захист кордону.

Джерело: Джонсон на пресконференції керівництва Республіканської партії в Палаті представників 14 лютого, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Дозвольте чітко заявити: Палату представників під керівництвом республіканців не змусять ухвалити законопроєкт про іноземну допомогу, проти якого виступає більшість сенаторів-республіканців і який не містить заходів для захисту нашого власного кордону".

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Деталі: Спікер укотре розкритикував Білий дім за нездатність розв’язати міграційну кризу на кордоні з Мексикою, нагадавши про ухвалений напередодні імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса.

"Потрібно ще багато чого зробити для захисту кордону. І те, що цього тижня вийшло в Сенаті, цю проблему ігнорує", – додав він, маючи на увазі законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 млрд доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.
  • Поки невідомо, чи погодиться достатня кількість республіканців у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Але деякі з них уже публічно тиснуть на Джонсона, вимагаючи схвалення документа.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.

Теми: СШАдопомога Україні
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