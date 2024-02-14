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Джонсон угрожает, что законопроект о помощи Украине не пробьет "стену" республиканцев

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 14 февраля 2024, 18:53
Джонсон угрожает, что законопроект о помощи Украине не пробьет стену республиканцев
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что при руководстве Республиканской партии в палате законопроект о выделении помощи Украине, принят не будет, потому что игнорирует защиту границы.

Источник: Джонсон на пресс-конференции руководства Республиканской партии в Палате представителей 14 февраля, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Позвольте четко заявить: Палату представителей под руководством республиканцев не заставят принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступает большинство сенаторов-республиканцев и который не содержит мер для защиты нашей собственной границы".

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Детали: Спикер в очередной раз раскритиковал Белый дом за неспособность решить миграционный кризис на границе с Мексикой, напомнив о принятом накануне импичменте министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

"Нужно еще многое сделать для защиты границы. И то, что на этой неделе вышло в Сенате, эту проблему игнорирует", – добавил он, имея в виду законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • На этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.
  • Пока неизвестно, согласится ли достаточное количество республиканцев в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. Но некоторые из них уже публично давят на Джонсона, требуя одобрения документа.

Подробно на эту тему читайте в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины.

Темы: СШАпомощь Украине
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