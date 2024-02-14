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Дві країни ЄС оголосили про створення "коаліції ППО" для України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 14 лютого 2024, 20:39
Дві країни ЄС оголосили про створення коаліції ППО для України
фото з ТГ Лекорню

Міністри оборони Німеччини та Франції Борис Пісторіус і Себастьєн Лекорню у середу 14 лютого підписали угоду про створення "коаліції спроможностей" для розбудови протиповітряної оборони України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: Коментуючи створення нової коаліції, французький міністр оборони Лекорню зазначив, що посилення потенціалу ППО України "має важливе значення для майбутнього конфлікту та захисту цивільного населення".

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Підписання угоди про створення "коаліції ППО" відбулось на полях зустрічі очільників оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі. Вона має на меті забезпечити дієву підтримку України в галузі наземної ППО в довгостроковій перспективі.

Як пояснив Пісторіус під час спілкування із журналістами, після екстреної допомоги увага союзників зосереджена на "довгострокових можливостях", а ППО є базовою передумовою успіху Збройних Сил України у боротьбі з російським агресором.

Він також анонсував, що Німеччина очолить "коаліцію бойових броньованих машин" спільно з Польщею та хоче приєднатись до коаліцій із артилерії, морської безпеки, розмінування та безпілотників.

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Що передувало: Про створення коаліції розвитку української протиповітряної оборони оголошував президент Володимир Зеленський після 17-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Раніше стало відомо, що держави-учасниці коаліції з розбудови ІТ-спроможностей України 12 лютого завершили підписання угоди про співпрацю.

Теми: ППОЄСвійна
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