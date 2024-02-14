Две страны ЕС объявили о создании "коалиции ПВО" для Украины
Министры обороны Германии и Франции Борис Писториус и Себастьен Лекорню в среду 14 февраля подписали соглашение о создании "коалиции возможностей" для развития противовоздушной обороны Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA
Детали: Комментируя создание новой коалиции, французский министр обороны Лекорню отметил, что усиление потенциала ПВО Украины "имеет важное значение для будущего конфликта и защиты гражданского населения".
Подписание соглашения о создании "коалиции ПВО" состоялось на полях встречи руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Оно имеет целью обеспечить действенную поддержку Украины в области наземной ПВО в долгосрочной перспективе.
Как пояснил Писториус во время общения с журналистами, после экстренной помощи внимание союзников сосредоточено на "долгосрочных возможностях", а ПВО является базовой предпосылкой успеха Вооруженных Сил Украины в борьбе с российским агрессором.
Он также анонсировал, что Германия возглавит "коалицию боевых бронированных машин" совместно с Польшей и хочет присоединиться к коалициям по артиллерии, морской безопасности, разминированию и беспилотникам.
Что предшествовало: О создании коалиции развития украинской противовоздушной обороны объявлял президент Владимир Зеленский после 17-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").
Ранее стало известно, что государства-участники коалиции по развитию ІТ-возможностей Украины 12 февраля завершили подписание соглашения о сотрудничестве.