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Две страны ЕС объявили о создании "коалиции ПВО" для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 14 февраля 2024, 20:39
Две страны ЕС объявили о создании коалиции ПВО для Украины
фото из ТГ Лекорню

Министры обороны Германии и Франции Борис Писториус и Себастьен Лекорню в среду 14 февраля подписали соглашение о создании "коалиции возможностей" для развития противовоздушной обороны Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: Комментируя создание новой коалиции, французский министр обороны Лекорню отметил, что усиление потенциала ПВО Украины "имеет важное значение для будущего конфликта и защиты гражданского населения".

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Подписание соглашения о создании "коалиции ПВО" состоялось на полях встречи руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Оно имеет целью обеспечить действенную поддержку Украины в области наземной ПВО в долгосрочной перспективе.

Как пояснил Писториус во время общения с журналистами, после экстренной помощи внимание союзников сосредоточено на "долгосрочных возможностях", а ПВО является базовой предпосылкой успеха Вооруженных Сил Украины в борьбе с российским агрессором.

Он также анонсировал, что Германия возглавит "коалицию боевых бронированных машин" совместно с Польшей и хочет присоединиться к коалициям по артиллерии, морской безопасности, разминированию и беспилотникам.

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Что предшествовало: О создании коалиции развития украинской противовоздушной обороны объявлял президент Владимир Зеленский после 17-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Ранее стало известно, что государства-участники коалиции по развитию ІТ-возможностей Украины 12 февраля завершили подписание соглашения о сотрудничестве.

Темы: ПВОЕСвойна
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