Умєров про результати "Рамштайну": Дронів буде більше, F-16 – за графіком

Міністр оборони Рустем Умєров поінформував про результати 19-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Джерело: Умєров у Facebook

Деталі: За словами міністра оборони України, це були "плідні перемовини в рамках Коаліції спроможностей".

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Офіційно розпочала роботу коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони: вже приєднались 15 країн. Умєров подякував Німеччині, Франції та США за лідерство.

"Артилерійські системи і снаряди – на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво. Працюємо над цим, вже є результати", – запевнив міністр.

Стосовно надходження сучасних винищувачів F16. За словами очільника МОУ "йдемо за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами".

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Посилюватиметься взаємодія з партнерами в питанні безпілотних систем. Нині офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.

Пряма мова: "Окрема подяка Сполученим Штатам та міністру оборони Ллойду Остіну, який головував на засіданні.

Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій — як на землі, так і в морі, і на небі".