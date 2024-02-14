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Умеров о результатах "Рамштайна": Дронов будет больше, F-16 – по графику

Валентина РоманенкоСреда, 14 февраля 2024, 21:00
Умеров о результатах Рамштайна: Дронов будет больше, F-16 – по графику
фото из Facebook Умерова

Министр обороны Рустем Умеров проинформировал о результатах 19-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Источник: Умеров в Facebook

Детали: По словам министра обороны Украины, это были "плодотворные переговоры в рамках Коалиции возможностей".

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Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны: уже присоединились 15 стран. Умеров поблагодарил Германию, Францию и США за лидерство.

"Артиллерийские системы и снаряды - на повестке дня. В частности, совместное производство. Работаем над этим, уже есть результаты", - заверил министр.

Относительно поступления современных истребителей F16. По словам главы МОУ "идем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами".

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Будет усиливаться взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем. Сейчас официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились - Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.

Прямая речь: "Отдельная благодарность Соединенным Штатам и министру обороны Ллойду Остину, который председательствовал на заседании.

Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий - как на земле, так и в море, и на небе".

Темы: РамштайнУмеров Рустемвойна
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