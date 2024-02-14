Радник Байдена: Без допомоги США на лінії фронту в українців закінчуються боєприпаси

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван став останнім високосадовцем Білого дому, який закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням для України.

Джерело: Салліван на брифінгу в Білому домі 14 лютого, цитує "Європейська правда"

Деталі: Радник Байдена закликав спікера нижньої палати Конгресу республіканця Майка Джонсона "швидко поставити законопроєкт на голосування", висловивши впевненість, що його підтримає переважна більшість представників обох партій.

Реклама:

Пряма мова: "Кожен день зазнають втрат як українці, так і інтереси національної безпеки США. Ставки зростають щодня, як і ціна нашої бездіяльності, особливо в Україні.

Ми отримуємо все більше повідомлень про те, як українці на лінії фронту економлять боєприпаси або й узагалі їх не мають. Натомість росіяни продовжують атакувати на землі й у повітрі, намагаючись виснажити українську ППО, над розбудовою якої ми активно працювали останні два роки".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 млрд доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодиться достатня кількість республіканців у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті.

Спікер Джонсон раніше заявив, що не винесе на голосування законопроєкт, який не містить кроків із захисту південного кордону США. Але деякі республіканці вже публічно тиснуть на Джонсона, вимагаючи схвалення документа.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.