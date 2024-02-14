Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Советник Байдена: Без помощи США на линии фронта у украинцев заканчиваются боеприпасы

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 14 февраля 2024, 21:28
Советник Байдена: Без помощи США на линии фронта у украинцев заканчиваются боеприпасы
Джейк Салливан. Фото: Getty Images

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан стал последним высокопоставленным чиновником Белого дома, который призвал Палату представителей как можно скорее одобрить законопроект с дополнительным финансированием для Украины.

Источник: Салливан на брифинге в Белом доме 14 февраля, цитирует "Европейская правда"

Детали: Советник Байдена призвал спикера нижней палаты Конгресса республиканца Майка Джонсона "быстро поставить законопроект на голосование", выразив уверенность, что его поддержит подавляющее большинство представителей обеих партий.

Реклама:

Прямая речь: "Каждый день несут потери как украинцы, так и интересы национальной безопасности США. Ставки растут ежедневно, как и цена нашего бездействия, особенно в Украине.

Мы получаем все больше сообщений о том, как украинцы на линии фронта экономят боеприпасы или вообще их не имеют. Зато россияне продолжают атаковать на земле и в воздухе, пытаясь истощить украинскую ПВО, над развитием которой мы активно работали последние два года".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • На этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.
  • Пока неизвестно, согласится ли достаточное количество республиканцев в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате.
  • Спикер Джонсон ранее заявил, что не вынесет на голосование законопроект, который не содержит шагов по защите южной границы США. Но некоторые республиканцы уже публично давят на Джонсона, требуя одобрения документа.

Подробно на эту тему читайте в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины.

Темы: СШАпомощь Украинеоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

США
Джонсон угрожает, что законопроект о помощи Украине не пробьет "стену" республиканцев
Республиканцы увеличивают давление на спикера Джонсона для вынесения проекта с помощью Украине
Республиканцы обсудили с Трампом его предложение о помощи Украине в кредит
Последние новости
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
10:49
Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет
Все новости...
Реклама: