У Курській області горить нафтобаза
Четвер, 15 лютого 2024, 00:38
У ніч на 15 лютого у Курській області РФ у нафтобазу влучив безпілотник, виникла пожежа.
Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт, російське пропагандиське видання ТАСС, Telegram Baza
Деталі: За інформацією Старовойта, нафтобазу атакував безпілотник.
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У ніч на 15 лютого у Курській області РФ безпілотник влучив у нафтобазу, виникла пожежа. pic.twitter.com/2nuUNjqahY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 14, 2024
Російське видання Baza пише, що горить резервуар об'ємом 100 тонн.
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