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У Курській області горить нафтобаза

Олена ІвашківЧетвер, 15 лютого 2024, 00:38
У Курській області горить нафтобаза
Фото: Російські Телеграм-канали

У ніч на 15 лютого у Курській області РФ у нафтобазу влучив безпілотник, виникла пожежа.

Джерело:  губернатор Курської області Роман Старовойт, російське пропагандиське видання ТАСС, Telegram Baza

 

Деталі: За інформацією Старовойта, нафтобазу атакував безпілотник.

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Російське видання Baza пише, що горить резервуар об'ємом 100 тонн.

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Теми: Росіяпожежанафта
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