В Курской области горит нефтебаза

В ночь на 15 февраля в Курской области возник пожар на нефтебазе.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт, российское пропагандистское издание ТАСС, Telegram Baza

Детали: По информации Старовойта, нефтебазу атаковал беспилотник.

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У ніч на 15 лютого у Курській області РФ безпілотник влучив у нафтобазу, виникла пожежа. pic.twitter.com/2nuUNjqahY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 14, 2024

Российское издание Baza пишет, что горит резервуар объемом 100 тонн.