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В Курской области горит нефтебаза

Алена ИвашкивЧетверг, 15 февраля 2024, 00:38
В Курской области горит нефтебаза
Фото: Российские Телеграмм-каналы

В ночь на 15 февраля в Курской области возник пожар на нефтебазе.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт, российское пропагандистское издание ТАСС, Telegram Baza

 

Детали: По информации Старовойта, нефтебазу атаковал беспилотник.

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Российское издание Baza пишет, что горит резервуар объемом 100 тонн.

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Темы: Росcияпожарнефть
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