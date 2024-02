Oil depot ablaze in Russia's Kursk Oblast – photo, video

A fire has broken out at an oil depot in Kursk Oblast on the night of 14-15 February.

Source: Roman Starovoyt, Governor of Kursk Oblast; Russian propaganda news outlet TASS; Baza Telegram channel

Details: According to Starovoyt, the oil depot was attacked by a drone.

У ніч на 15 лютого у Курській області РФ безпілотник влучив у нафтобазу, виникла пожежа. pic.twitter.com/2nuUNjqahY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 14, 2024

The Russian news outlet Baza is reporting that a 100-tonne tank is on fire.

