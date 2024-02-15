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Сотні румунів у Німеччині отримали гроші й житло під виглядом біженців з України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 15 лютого 2024, 01:11
Сотні румунів у Німеччині отримали гроші й житло під виглядом біженців з України
Волонтери зустрічають українських біженців у Берліні, фото Getty Images

У Німеччині викрили сотні громадян Румунії, які під виглядом біженців із України отримали гроші й житло.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24, "Українська правда"

Деталі: Румуни з'являлися в місцях, де німецька влада пропонувала допомогу українським біженцям. Вони казали, що виїхали з України та потребували допомоги, як і всі біженці. Їм давали житло, їжу та допомогу в будь-який час.

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Але кілька волонтерів помітили, що багато хто з "українських біженців" не розмовляє українською мовою.

"Було розпочато розслідування, і з'ясувалося, що лише на південному заході Німеччини є понад 1300 людей, які не є вихідцями з України, але хотіли б ними бути. Серед них багато румунів, які скористалися ситуацією в Україні та доброзичливістю влади в Берліні", – пише Digi24.

Чи застосовували проти "українських біженців" якісь санкції, не повідомляється.

ВІДЕО ДНЯ

За останніми даними Ради Європи, Німеччина – одна з країн, яка прийняла понад мільйон українців.

Нагадаємо:

  • У Норвегії виник скандал через рішення міської ради п’ятого найбільшого міста країни – Драммена – пускати до себе лише біженців із України.

Теми: НімеччинаРумунія
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