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Сотни румын в Германии получили деньги и жилье под видом беженцев из Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 01:11
Сотни румын в Германии получили деньги и жилье под видом беженцев из Украины
Волонтеры встречают украинских беженцев в Берлине, фото Getty Images

В Германии разоблачили десятки граждан Румынии, которые под видом беженцев из Украины получили деньги и жилье.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, "Украинская правда"

Детали: Румыны появлялись в местах, где немецкие власти предлагали помощь украинским беженцам. Они говорили, что выехали из Украины и нуждались в помощи, как и все беженцы. Им давали жилье, еду и помощь в любое время.

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Но несколько волонтеров заметили, что многие из "украинских беженцев" не говорят на украинском языке.

"Было начато расследование, и выяснилось, что только на юго-западе Германии есть более 1300 человек, которые не являются выходцами из Украины, но хотели бы ими быть. Среди них много румын, которые воспользовались ситуацией в Украине и доброжелательностью власти в Берлине", – пишет Digi24.

Применяли ли против "украинских беженцев" какие-то санкции, не сообщается.

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По последним данным Совета Европы, Германия – одна из стран, которая приняла более миллиона украинцев.

Напомним: 

  • В Норвегии возник скандал из-за решения городского совета пятого крупнейшего города страны – Драммена – пускать к себе только беженцев из Украины.

Темы: ГерманияРумыния
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