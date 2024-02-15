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Росіяни атакували ракетами Миргород

Олена ІвашківЧетвер, 15 лютого 2024, 01:46
Росіяни атакували ракетами Миргород
Миргород, фото: Вікіпедія

У ніч на четвер у північно-східних областях була оголошена повітряна тривога: російські військові атакували ракетами.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 1.30 стало відомо, що ракета на Сумщині, рухається курсом на Миргород.

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О 1.42 Повітряні сили повідомили про ще одну ракету на Сумщині, яка рухається за тим самим курсом.

У Миргороді військові закликали людей залишатися в укриттях.

Повітряна тривога тривала близько 30 хвилин.

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Теми: ракетний ударвійна
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