Росіяни атакували ракетами Миргород
Четвер, 15 лютого 2024, 01:46
У ніч на четвер у північно-східних областях була оголошена повітряна тривога: російські військові атакували ракетами.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 1.30 стало відомо, що ракета на Сумщині, рухається курсом на Миргород.
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О 1.42 Повітряні сили повідомили про ще одну ракету на Сумщині, яка рухається за тим самим курсом.
У Миргороді військові закликали людей залишатися в укриттях.
Повітряна тривога тривала близько 30 хвилин.
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