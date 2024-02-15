Россияне атаковали ракетами Миргород
Четверг, 15 февраля 2024, 01:46
В ночь на четверг в северо-восточных областях была объявлена воздушная тревога: российские военные атаковали ракетами.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 1.30 стало известно, что ракета на Сумщине, движется курсом на Миргород.
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В 1.42 Воздушные силы сообщили о еще одной ракете на Сумщине, которая движется предыдущим курсом.
В Миргороде военные призвали людей оставаться в укрытиях.
Воздушная тревога продолжалась около 30 минут.
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