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Россияне атаковали ракетами Миргород

Алена ИвашкивЧетверг, 15 февраля 2024, 01:46
Россияне атаковали ракетами Миргород
Миргород, фото: Википедия

В ночь на четверг в северо-восточных областях была объявлена воздушная тревога: российские военные атаковали ракетами.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 1.30 стало известно, что ракета на Сумщине, движется курсом на Миргород.

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В 1.42 Воздушные силы сообщили о еще одной ракете на Сумщине, которая движется предыдущим курсом.

В Миргороде военные призвали людей оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога продолжалась около 30 минут.

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Темы: ракетный ударвойна
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