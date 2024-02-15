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Росія запустила ракети з бомбардувальників Ту-95: по всій країні лунала повітряна тривога

Олена ІвашківЧетвер, 15 лютого 2024, 07:04
Росія запустила ракети з бомбардувальників Ту-95: по всій країні лунала повітряна тривога
Бомбардувальники Ту-95, фото: Вікіпедія

В ніч на 15 лютого у Росії з аеродрому Оленья, що у Мурманській області, злетіло кілька бомбардувальників Ту-95мс. Згодом окупанти запустили ракети, по всій Україні оголошували повітряну тривогу. О 7:03 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала понад 2 години. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram 

Деталі: За інформацією повітряників, орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 4.00.

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Військові закликали слідкувати за повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Доповнено: О 4.33 Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в південних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Військові також попросили не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

О 4.47 стало відомо про ракети в напрямку Херсонщини з півдня. 

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Окрім цього, повітряну тривогу оголосили у Києві та області.

О 4.56 повітряники повідомили, що група ракет рухається у північно-східному напрямку, є загроза для Запоріжжя.

 
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О 5.00 повітряна тривога поширилася на всю країну.

О 5.03 ракети, які летіли на Запоріжжя, змінили курс на Дніпропетровщину.

О 5.07 військові закликали мешканців Кривого Рогу терміново пройти в укриття.

О 5.23 стало відомо про ракету на Кіровоградщині, курс північно-західний.

О 5.28 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

О 5.31 зафіксовано ракету на Черкащині - курс північно-східний.

О 5.35 стало відомо про першу групу крилатих ракет в Сумській області, які рухаються в напрямку Чернігівщини.

О 5.38 Повітряні сили повідомили про ракети, які з Сумської області прямують на Київ.

О 5.41 ракета перебувала на Вінниччині курсом на захід.

О 5.55 стало відомо про другу групу крилатих ракет в Сумській області, в напрямку Полтавщини.

О 6.05 стало відомо про групу ракет у напрямку Рівного.

О 6.08 ПС повідомили про керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра.

О 6.10 зафіксовано ракети на Вінниччині, які рухаються у східному напрямку.

О 6.30 повітряники закликали пройти в укриття мешканців Львова.

О 6.48 військові повідомили про ракету, що летить у напрямку Тернополя з Хмельниччини.

Оновлено: О 7:03 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала понад 2 години. 

Теми: війнаПовітряні сили ЗСУракетний удар
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