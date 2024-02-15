Россия запустила ракеты с бомбардировщиков Ту-95: по всей стране звучала воздушная тревога

В ночь на 15 февраля в России с аэродрома Оленья в Мурманской области взлетело несколько бомбардировщиков Ту-95мс. Позже оккупанты запустили ракеты, по всей Украине объявляли воздушную тревогу. В 7:03 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась более 2 часов.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: По информации воздушников, ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - 4.00.

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Военные призвали следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Дополнено: В 4.33 Воздушные силы объявили ракетную опасность в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Военные также попросили не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В 4.47 стало известно о ракетах в направлении Херсона с юга.

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Кроме того, воздушную тревогу объявили в Киеве и областе.

В 4:56 воздушные силы сообщили, что группа ракет движется в северо-восточном направлении, есть угроза для Запорожья.

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В 5:00 воздушная тревога распространилась на всю страну.

В 5.03 ракеты, летевшие на Запорожье, сменили курс на Днепропетровщину.

В 5:07 военные призвали жителей Кривого Рога срочно пройти в укрытие.

В 5.23 стало известно о ракете в Кировоградской области, курс северо-западный.

В 5:28 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

В 5.31 зафиксирована ракета в Черкасской области - курс северо-восточный.

В 5:35 стало известно о первой группе крылатых ракет в Сумской области, которые двигаются в направлении Черниговщины.

В 5.38 Воздушные силы сообщили о ракетах, которые из Сумской области направляются в Киев.

В 5.41 ракета находилась в Винницкой области курсом на запад.

В 5:55 стало известно о второй группе крылатых ракет в Сумской области, в направлении Полтавщины.

В 6:05 стало известно о группе ракет в направлении Ровно.

В 6.08 ПС сообщили об управляемой авиационной ракете, предположительно Х-59, в направлении Днепра.

В 6.10 зафиксированы ракеты в Винницкой области, которые двигаются в восточном направлении.

В 6:30 воздушники призвали пройти в укрытие жителей Львова.

В 6.48 военные сообщили о ракете, летящей в направлении Тернополя из Хмельнитчины.

Обновлено: В 7:03 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась более 2 часов.