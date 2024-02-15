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Путін заявив, що для Росії буде краще, якщо на виборах у США переможе Байден

Олена ІвашківЧетвер, 15 лютого 2024, 02:38
Путін заявив, що для Росії буде краще, якщо на виборах у США переможе Байден
Зустріч президента США Байдена з президентом Росії Путіним у Швейцарії у 2021 році, фото Getty Images

Президент Росії Володимир Путін заявив, що на посаді президента США для Москви кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп. 

Джерело: Путін в інтерв'ю Всеросійській державній телевізійній та радіомовній компанії

Деталі: У Путіна запитали: "Для нас хто кращий — Байден чи Трамп?"

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Пряма мова Путіна: "Байден. Він людина більш досвідчена, він прогнозований, він політик старої формації. Але ми будемо працювати з будь-яким лідером США, якому висловить довіру американський народ".

Ще деталі: У президента РФ також запитали, як він ставиться до повідомлень про стан здоров'я Байдена. На думку Путіна, це пов'язано, зокрема, з передвиборчою кампанією у США: "Я думаю, у США набирає обертів внутрішньополітична кампанія, передвиборча кампанія. Вона набуває все більш і більш таких гострих форм. І нам некоректно втручатися в цей процес. Послухайте, я зустрічався з Байденом у Швейцарії, це було три роки тому. Уже й тоді говорили, що він недієздатний. Нічого подібного я не побачив. Ну так, він підглядав у свій папірець, я підглядав у свій. Нічого такого. А те, що він десь, виходячи з вертольота, ударився головою, ну... Хто у нас де-небудь не вдарявся головою - нехай перший кине в нього камінь".

Він додав, що, на його думку, сьогоднішня позиція адміністрації США "надзвичайно шкідлива і помилкова". "І я свого часу президенту Байдену про це говорив", - підсумував Путін.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Переважна більшість американців вважають, що чинний президент Джо Байден вже надто поважного віку для того, щоб балотуватися на другу каденцію. 
  • За результатами опитування, проведеного ABC News/Ipsos 9-10 лютого, 86% респондентів вважають, що Байден у свої 81 вже надто поважного віку для того, щоб обиратися на другий термін.
  • 59% опитаних вважають, що це стосується і Байдена, і Дональда Трампа, якому 77.
  • При цьому 27% відповіли, що поділяють таку думку лише щодо Джо Байдена, тоді як лише щодо Трампа – 3%. 

Теми: РосіяПутінБайден
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