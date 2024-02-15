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Путин заявил, что для России будет лучше, если на выборах в США победит Байден

Алена ИвашкивЧетверг, 15 февраля 2024, 02:38
Путин заявил, что для России будет лучше, если на выборах в США победит Байден
Встреча президента США Байдена с президентом России Путиным в Швейцарии в 2021 году, фото Getty Images

Президент России Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп. 

Источник: Путин в интервью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании

Детали: У Путина спросили: "Для нас кто лучше - Байден или Трамп?"

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Прямая речь Путина: "Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ".

Еще детали: У президента РФ также спросили, как он относится к сообщениям о состоянии здоровья Байдена. По мнению Путина, это связано, в частности, с предвыборной кампанией в США: "Я думаю, в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания. Она приобретает все более и более такие острые формы. И нам некорректно вмешиваться в этот процесс. Послушайте, я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже и тогда говорили, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я подглядывал в свою. Ничего такого. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну... Кто у нас где-нибудь не ударялся головой - пусть первый бросит в него камень".

Он добавил, что, по его мнению, сегодняшняя позиция администрации США "чрезвычайно вредна и ошибочна". "И я в свое время президенту Байдену об этом говорил", - подытожил Путин.

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Предыстория:

  • Подавляющее большинство американцев считают, что действующий президент Джо Байден уже слишком почтенного возраста для того, чтобы баллотироваться на вторую каденцию. 
  • По результатам опроса, проведенного ABC News/Ipsos 9-10 февраля, 86% респондентов считают, что Байден в свои 81 уже слишком почтенного возраста для того, чтобы избираться на второй срок.
  • 59% опрошенных считают, что это касается и Байдена, и Дональда Трампа, которому 77.
  • При этом 27% ответили, что разделяют такое мнение только в отношении Джо Байдена, тогда как только в отношении Трампа - 3%.

Темы: РосcияПутинБайден
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