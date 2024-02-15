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В Києві та області працює ППО: чути вибухи

Олена ІвашківЧетвер, 15 лютого 2024, 06:02
В Києві та області працює ППО: чути вибухи
Фото: Getty Images

Вранці 15 лютого у Київській області працювала протиповітряна оборона, вибухи також пролунали у Києві.

Джерело: "Українська правда", КОВА, КМВА, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно КОВА: "У регіоні працюють сили ППО. 

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Деталі: У Київській міській військовій адміністрації додали, що ППО працює на підступах до Києва.

Доповнено: О 6.13 у Києві пролунав вибух.

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Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про вибухи в місті. За його словами, працює ППО. Він попросив мешканців столиці не покидати укриттів.

Нагадаємо: по всій країні оголошена повітряна тривога через запуск "Калібрів" з Чорного моря та запуск ракет з російських бомбардувальників Ту-95мс.

Теми: ППОКиївська область
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