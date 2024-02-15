В Киеве и области работает ПВО: слышны взрывы
Четверг, 15 февраля 2024, 06:02
Утром 15 февраля в Киевской области работала противовоздушная оборона, взрывы также прогремели в Киеве.
Источник: "Украинская правда", КОВА, КМВА
Дословно КОВА: "В регионе работают силы ПВО.
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Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!".
Дополнено: В 6:13 в Киеве раздался взрыв.
Кличко также сообщил о взрывах в городе. По его словам, работает ПВО. Он попросил жителей столицы не покидать укрытия.
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Детали: В Киевской городской военной администрации добавили, что ПВО работает на подступах к Киеву.
Напомним:
- По всей стране объявлена воздушная тревога из-за запуска "Калибров" из Черного моря и запуск ракет с российских бомбардировщиков Ту-95мс.