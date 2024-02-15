Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве и области работает ПВО: слышны взрывы

Алена ИвашкивЧетверг, 15 февраля 2024, 06:02
В Киеве и области работает ПВО: слышны взрывы
Фото: Getty Images

Утром 15 февраля в Киевской области работала противовоздушная оборона, взрывы также прогремели в Киеве.

Источник: "Украинская правда", КОВА, КМВА

Дословно КОВА: "В регионе работают силы ПВО. 

Реклама:

Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!".

Дополнено: В 6:13 в Киеве раздался взрыв.

Кличко также сообщил о взрывах в городе. По его словам, работает ПВО. Он попросил жителей столицы не покидать укрытия.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В Киевской городской военной администрации добавили, что ПВО работает на подступах к Киеву.

Напомним: 

Темы: ПВОКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

ПВО
В Днепре, Запорожье и Львове раздались взрывы
Две страны ЕС объявили о создании "коалиции ПВО" для Украины
ПВО сбила российскую ракету Х-59 на подлете к Одессе: повреждены несколько зданий
Последние новости
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
10:49
Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет
Все новости...
Реклама: