В Киеве и области работает ПВО: слышны взрывы

Утром 15 февраля в Киевской области работала противовоздушная оборона, взрывы также прогремели в Киеве.

Источник: "Украинская правда", КОВА, КМВА

Дословно КОВА: "В регионе работают силы ПВО.

Реклама:

Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!".

Дополнено: В 6:13 в Киеве раздался взрыв.

Кличко также сообщил о взрывах в городе. По его словам, работает ПВО. Он попросил жителей столицы не покидать укрытия.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В Киевской городской военной администрации добавили, что ПВО работает на подступах к Киеву.

Напомним: