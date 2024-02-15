В Москві масштабна пожежа: горить "Известия Hall"
Четвер, 15 лютого 2024, 07:51
У центрі Москви горить будівля "Известия Hall", всередині обрушився металевий купол.
Джерело: Rg.ru, РИА "Новости"
Деталі: Площа пожежі в адміністративному приміщенні "Известия Hall" на Пушкінській вже перевищила 1500 кв. м. Там раніше була редакція "Известий".
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Горить адміністративний будинок, який перебував на реконструкції. У будівлі можуть бути газові балони.
Пожежа, ймовірно, охопила дві будівлі на подвір'ї, їй надали третю категорію складності з п'яти.
Через роботу оперативних служб перекрито три смуги вулиці. Крім того, не працюють два виходи зі станції метро "Пушкінська".
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