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В Москві масштабна пожежа: горить "Известия Hall"

Олена ІвашківЧетвер, 15 лютого 2024, 07:51
В Москві масштабна пожежа: горить Известия Hall
"Известия Hall", фото РосЗМІ

У центрі Москви горить будівля "Известия Hall", всередині обрушився металевий купол.

Джерело: Rg.ru, РИА "Новости"

Деталі: Площа пожежі в адміністративному приміщенні "Известия Hall" на Пушкінській вже перевищила 1500 кв. м. Там раніше була редакція "Известий".

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Горить адміністративний будинок, який перебував на реконструкції. У будівлі можуть бути газові балони.

Пожежа, ймовірно, охопила дві будівлі на подвір'ї, їй надали третю категорію складності з п'яти. 

Через роботу оперативних служб перекрито три смуги вулиці. Крім того, не працюють два виходи зі станції метро "Пушкінська".

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Теми: Росіяпожежа
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