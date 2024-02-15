В Москве масштабный пожар: горит "Известия Hall"

В центре Москвы горит здание "Известия Hall", внутри обрушился металлический купол.

Источник: Rg.ru, РИА "Новости"

Детали: Площадь пожара в административном помещении "Известия Hall" на Пушкинской уже превысила 1500 кв. м. Там раньше была редакция "Известий".

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Горит административное здание, которое находилось на реконструкции. В здании могут быть газовые баллоны.

Пожар, вероятно, охватил два здания во дворе, ему присвоили третью категорию сложности из пяти.

Из-за работы оперативных служб перекрыты три полосы улицы. Кроме того, не работают два выхода со станции метро "Пушкинская".