В Москве масштабный пожар: горит "Известия Hall"
Четверг, 15 февраля 2024, 07:51
В центре Москвы горит здание "Известия Hall", внутри обрушился металлический купол.
Источник: Rg.ru, РИА "Новости"
Детали: Площадь пожара в административном помещении "Известия Hall" на Пушкинской уже превысила 1500 кв. м. Там раньше была редакция "Известий".
Реклама:
Горит административное здание, которое находилось на реконструкции. В здании могут быть газовые баллоны.
Пожар, вероятно, охватил два здания во дворе, ему присвоили третью категорию сложности из пяти.
Из-за работы оперативных служб перекрыты три полосы улицы. Кроме того, не работают два выхода со станции метро "Пушкинская".
ВИДЕО ДНЯ