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В Москве масштабный пожар: горит "Известия Hall"

Алена ИвашкивЧетверг, 15 февраля 2024, 07:51
В Москве масштабный пожар: горит Известия Hall
"Известия Hall", фото РосСМИ

В центре Москвы горит здание "Известия Hall", внутри обрушился металлический купол.

Источник: Rg.ru, РИА "Новости"

Детали: Площадь пожара в административном помещении "Известия Hall" на Пушкинской уже превысила 1500 кв. м. Там раньше была редакция "Известий".

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Горит административное здание, которое находилось на реконструкции. В здании могут быть газовые баллоны.

Пожар, вероятно, охватил два здания во дворе, ему присвоили третью категорию сложности из пяти. 

Из-за работы оперативных служб перекрыты три полосы улицы. Кроме того, не работают два выхода со станции метро "Пушкинская".

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Темы: Росcияпожар
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