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Путін про війну проти України: Шкодуємо, що не почали раніше

Олена РощінаЧетвер, 15 лютого 2024, 08:32
Путін про війну проти України: Шкодуємо, що не почали раніше
Володимир Путін, фото РИА Новости

Російський диктатор Володимир Путін шкодує про те, що не напав на Україну відкрито раніше, а не про те, що розв'язав війну. 

Джерело: Володимир Путін в інтерв'ю для телеканалу "Россия 1", повідомляє "Радіо Свобода"

Пряма мова Путіна: "Єдине, про що ми можемо шкодувати, - це про те, що не почали активних дій раніше".

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Деталі: Так Путін прокоментував перебіг війни в Україні в інтерв'ю ведучому телеканалу "Россия 1" Павлу Зарубіну, яке було опубліковано в середу пізно ввечері. Вочевидь, він мав на увазі повномасштабне вторгнення 2022 року, а не гібридну війну з 2014 року. 

Сама розмова стосувалася здебільшого бесіди Путіна з американським журналістом Такером Карлсоном, що відбулася 6 лютого. 

Коментуючи підсумки бесіди і реакцію на неї глядачів, російський диктатор назвав Карлсона "небезпечною людиною", яка спеціально обрала таку тактику, щоб не почути під час розмови "гострі відповіді". 

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За словами Путіна, він готувався до зовсім інших запитань і збирався відповідати "гостро", що додало б інтерв'ю потрібної "специфіки", а в результаті він "повного задоволення не отримав".

Відповідаючи на репліку Зарубіна про нібито можливий арешт Карлсона в США, Путін заявив, що "це було б непогано", оскільки тоді "ліберально-демократична диктатура, яка яскраво представлена в сьогоднішньому правлячому класі Америки, показала б своє справжнє обличчя".

На запитання, який із голів США для нього вигідніший, нинішній президент Байден чи його попередник Дональд Трамп, Путін відповів: "Байден. Він людина більш прогнозована".

Також Путін розповів, що коли знімальна група Карлсона вже вимкнула камери, мова зайшла про "демонізацію" Росії у зв'язку з масовими єврейськими погромами в Російській імперії на початку 20-го століття і президент РФ заявив, що ці погроми відбувалися здебільшого на території сучасної України. Насправді ж єврейські погроми мали місце на всій території Російської імперії.

"Радіо Свобода" зазначає, що двогодинне інтерв'ю Путіна Карлсону не дуже зацікавило росіян. "The Moscow Times" із посиланням на дослідницьку компанію Mediascope повідомило, що воно посіло лише 19-те місце в загальноросійському рейтингу найпопулярніших телепрограм за тиждень із 4 до 11 лютого. За рейтингом (2,9%) воно лише трохи випередило шоу "Екстрасенси.Реванш" (2,8%) і "Поле чудес" (2,7%).

Читайте також: Путін про історію – нудна маячня старого діда. Яна Матвійчук про історичні ляпи інтерв'ю Карлсона з Путіним

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Теми: ПутінРосіявійна
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