Путин о войне против Украины: Сожалеем, что не начали раньше

Российский диктатор Владимир Путин жалеет о том, что не напал на Украину открыто раньше, а не о том, что развязал войну.

Источник: Владимир Путин в интервью для телеканала "Россия 1", сообщает "Радио Свобода"

Прямая речь Путина: "Единственное, о чём мы можем сожалеть, – это о том, что не начали активных действий раньше".

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Детали: Так Путин прокомментировал ход войны в Украине в интервью ведущему телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, которое было опубликовано в среду поздно вечером. Очевидно, он имел в виду полномасштабное вторжение в 2022 году, а не гибридную войну с 2014 года.

Сам разговор касался в основном беседы Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, состоявшейся 6 февраля.

Комментируя итоги беседы и реакцию на неё зрителей, российский диктатор назвал Карлсона "опасным человеком", который специально избрал такую тактику, чтобы не услышать во время разговора "острые ответы".

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По словам Путина, он готовился к совсем другим вопросам и собирался отвечать "остро", что придало бы интервью нужную "специфику", а в результате он "полного удовольствия не получил".

Отвечая на реплику Зарубина о якобы возможном аресте Карлсона в США, Путин заявил, что "это было бы неплохо", поскольку тогда "либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе Америки, показала бы своё истинное лицо".

На вопрос, какой из глав США для него выгоднее, нынешний президент Байден или его предшественник Дональд Трамп, Путин ответил: "Байден. Он человек более прогнозируемый".

Также Путин рассказал, что когда съёмочная группа Карлсона уже выключила камеры, речь зашла о "демонизации" России в связи с массовыми еврейскими погромами в Российской империи в начале 20-го века и президент РФ заявил, что эти погромы происходили в основном на территории современной Украины. На самом же деле еврейские погромы имели место на всей территории Российской империи.

"Радио Свобода" отмечает, что двухчасовое интервью Путина Карлсону не очень заинтересовало россиян. "The Moscow Times" со ссылкой на исследовательскую компанию Mediascope сообщило, что оно заняло лишь 19-е место в общероссийском рейтинге самых популярных телепрограмм за неделю с 4 по 11 февраля. По рейтингу (2,9%) оно лишь немного опередило шоу "Экстрасенсы.Реванш" (2,8%) и "Поле чудес" (2,7%).

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