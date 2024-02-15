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У районі Авдіївки українські бійці відбили 34 атаки за добу – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаЧетвер, 15 лютого 2024, 09:11
У районі Авдіївки українські бійці відбили 34 атаки за добу – Генштаб ЗСУ
Український боєць, ілюстративне фото з Facebook-сторінки Генштабу

Минулої доби українські підрозділи відбили 40 атак на Авдіївському напрямку і 4 атаки на Бахмутському напрямку, а на Мар’їнському напрямку понад 20 разів не дали росіянам покращити тактичне положення.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України на ранок 15 лютого, 722 день широкомасштабної збройної агресії РФ

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Авіаційних ударів зазнали: Новосадове, Різниківка, Кузьминівка, Роздолівка, Іванівське, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоолександрівка, Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Орлівка, Ласточкине, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Шевченко Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на ключових напрямках на фронті така: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність.
  • У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисники України відбили атаку ворога біля Іванівки Харківської області.
  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону ЗСУ.
  • На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де противник намагався покращити тактичне положення.
  • У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався покращити тактичне положення.
  • На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
  • У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 3 складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 3 засобах радіоелектронної боротьби противника".

Теми: війнаДонецька областьГенштаб
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