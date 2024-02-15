У районі Авдіївки українські бійці відбили 34 атаки за добу – Генштаб ЗСУ

Минулої доби українські підрозділи відбили 40 атак на Авдіївському напрямку і 4 атаки на Бахмутському напрямку, а на Мар’їнському напрямку понад 20 разів не дали росіянам покращити тактичне положення.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України на ранок 15 лютого, 722 день широкомасштабної збройної агресії РФ

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Авіаційних ударів зазнали: Новосадове, Різниківка, Кузьминівка, Роздолівка, Іванівське, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоолександрівка, Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Орлівка, Ласточкине, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Шевченко Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на ключових напрямках на фронті така:

ВІДЕО ДНЯ

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність.

противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність. У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисники України відбили атаку ворога біля Іванівки Харківської області.

захисники України відбили атаку ворога біля Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону ЗСУ.

українські воїни відбили атаку в районі Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону ЗСУ. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де противник намагався покращити тактичне положення.

Сили оборони відбили 4 атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де противник намагався покращити тактичне положення. У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.

українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався покращити тактичне положення.

українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався покращити тактичне положення. На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 3 складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 3 засобах радіоелектронної боротьби противника".