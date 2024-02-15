Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В районе Авдеевки украинские бойцы отбили 34 атаки за сутки – Генштаб ВСУ

Елена РощинаЧетверг, 15 февраля 2024, 09:11
В районе Авдеевки украинские бойцы отбили 34 атаки за сутки – Генштаб ВСУ
Украинский боец, иллюстративное фото с Facebook-страницы Генштаба

За прошедшие сутки украинские подразделения отбили 40 атак на Авдеевском направлении и 4 атаки на Бахмутском направлении, а на Марьинском направлении более 20 раз не дали россиянам улучшить тактическое положение.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 15 февраля, 722 день широкомасштабной вооруженной агрессии РФ

Детали: За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. В целом враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Реклама:

Авиационным ударам подверглись: Новосадово, Резниковка, Кузьминовка, Раздоловка, Ивановское, Нью-Йорк, Александрополь, Новоалександровка, Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Орловка, Ласточкино, Константиновка, Водяное, Угледар, Шевченко Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на ключевых направлениях на фронте следующая: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении защитники Украины отразили атаку врага возле Ивановки Харьковской области.
  • На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку в районе Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону ВСУ.
  • На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 4 атаки вблизи Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще 6 атак у Северного и Невельского Донецкой области.
  • На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 20 раз пытался улучшить тактическое положение.
  • На Новопавловском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.
  • На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 3 зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийским средствам, 3 складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 3 средствам радиоэлектронной борьбы противника".

Темы: войнаДонецкая областьГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

война
СБУ задержала инженера-конструктора, который хотел "слить" секретные разработки РФ и Ирану
"Авдеевский ад": 3-я ОШБр рассказала о критической ситуации в Авдеевке
Путин о войне против Украины: Сожалеем, что не начали раньше
Последние новости
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
10:49
Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет
Все новости...
Реклама: