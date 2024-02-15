В районе Авдеевки украинские бойцы отбили 34 атаки за сутки – Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки украинские подразделения отбили 40 атак на Авдеевском направлении и 4 атаки на Бахмутском направлении, а на Марьинском направлении более 20 раз не дали россиянам улучшить тактическое положение.
Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 15 февраля, 722 день широкомасштабной вооруженной агрессии РФ
Детали: За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. В целом враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиационным ударам подверглись: Новосадово, Резниковка, Кузьминовка, Раздоловка, Ивановское, Нью-Йорк, Александрополь, Новоалександровка, Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Орловка, Ласточкино, Константиновка, Водяное, Угледар, Шевченко Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на ключевых направлениях на фронте следующая:
- В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность.
- В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении защитники Украины отразили атаку врага возле Ивановки Харьковской области.
- На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку в районе Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону ВСУ.
- На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 4 атаки вблизи Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.
- В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще 6 атак у Северного и Невельского Донецкой области.
- На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 20 раз пытался улучшить тактическое положение.
- На Новопавловском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.
- На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
- В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.
В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 3 зенитно-ракетным комплексам оккупантов.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийским средствам, 3 складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 3 средствам радиоэлектронной борьбы противника".