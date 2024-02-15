В районе Авдеевки украинские бойцы отбили 34 атаки за сутки – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские подразделения отбили 40 атак на Авдеевском направлении и 4 атаки на Бахмутском направлении, а на Марьинском направлении более 20 раз не дали россиянам улучшить тактическое положение.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 15 февраля, 722 день широкомасштабной вооруженной агрессии РФ

Детали: За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. В целом враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Авиационным ударам подверглись: Новосадово, Резниковка, Кузьминовка, Раздоловка, Ивановское, Нью-Йорк, Александрополь, Новоалександровка, Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Орловка, Ласточкино, Константиновка, Водяное, Угледар, Шевченко Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на ключевых направлениях на фронте следующая:

ВИДЕО ДНЯ

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность. В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении защитники Украины отразили атаку врага возле Ивановки Харьковской области.

защитники Украины отразили атаку врага возле Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку в районе Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону ВСУ.

украинские воины отбили атаку в районе Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону ВСУ. На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 4 атаки вблизи Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

Силы обороны отбили 4 атаки вблизи Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще 6 атак у Северного и Невельского Донецкой области.

украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще 6 атак у Северного и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 20 раз пытался улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Силы обороны отбили 3 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 3 зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийским средствам, 3 складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 3 средствам радиоэлектронной борьбы противника".