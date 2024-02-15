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Зеленський виступить на Мюнхенській конференції і зустрінеться з Шольцом та Макроном

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 лютого 2024, 11:10
Зеленський виступить на Мюнхенській конференції і зустрінеться з Шольцом та Макроном
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Олаф Шольц, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини та Франції з 16 по 17 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції та проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "16 лютого президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном".

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Деталі: Повідомляється, що 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Зокрема, заплановані переговори президента України з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

Теми: ШольцЗеленськийМакрон
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