Зеленський виступить на Мюнхенській конференції і зустрінеться з Шольцом та Макроном

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини та Франції з 16 по 17 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції та проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "16 лютого президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Зокрема, заплановані переговори президента України з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.