Зеленский выступит на Мюнхенской конференции и встретится с Шольцем и Макроном

Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию и Францию с 16 по 17 февраля выступит на Мюнхенской конференции по безопасности и проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "16 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном".

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Детали: Сообщается, что 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

В частности, запланированы переговоры президента Украины с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.