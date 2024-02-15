Зеленський у Парижі заручиться "гарантіями безпеки": підпише угоду з Макроном

Під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Парижа цього тижня буде підписано угоду між Україною та Францією про "гарантії безпеки".

Джерело: AP з посиланням на заяву Єлисейського палацу, передає "Європейська правда"

Деталі: Конкретні деталі угоди не повідомляються.

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У Єлисейському палаці нагадали, що це буде третій візит Зеленського до Парижа з моменту вторгнення Росії в Україну після візитів у лютому та травні 2023 року.

Зеленський у п’ятницю, 16 лютого, відвідає Німеччину та Францію, проведе переговори із канцлером Олафом Шольцом і французьким президентом Емманюелем Макроном.

Цьому передувало: 14 лютого українська переговорна команда на чолі із заступником керівника Офісу президента Ігорем Жовквою провела черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

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За даними ЗМІ, Емманюель Макрон відклав візит до України, який планувався на 13-14 лютого.