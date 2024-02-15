Зеленский в Париже заручится "гарантиями безопасности": подпишет соглашение с Макроном

Во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Париж на этой неделе будет подписано соглашение между Украиной и Францией о "гарантиях безопасности".

Источник: AP со ссылкой на заявление Елисейского дворца, передает "Европейская правда"

Детали: Конкретные детали соглашения не сообщаются.

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В Елисейском дворце напомнили, что это будет третий визит Зеленского в Париж с момента вторжения России в Украину после визитов в феврале и мае 2023 года.

Зеленский в пятницу, 16 февраля, посетит Германию и Францию, проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом и французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Этому предшествовало: 14 февраля украинская переговорная команда во главе с заместителем руководителя Офиса президента Игорем Жовквой провела очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения по безопасности.

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По данным СМИ, Эмманюэль Макрон отложил визит в Украину, который планировался на 13-14 февраля.