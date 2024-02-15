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Повалій оголосили підозру

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 лютого 2024, 12:33
Повалій оголосили підозру
підозра Таїсії Повалій, фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про заочну підозру співачці та колишній "регіоналці" Таїсії Повалій за колабраційну діяльність та підтримку збройної агресії Росії проти України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України.

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Напередодні повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль".

Деталі: Повідомляється, що під час інтерв’ю московському інтернет-виданню Повалій вихваляла російського диктатора Володимира Путіна та закликала до захоплення всієї території України.

Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

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За даними СБУ, крім того у вересні 2023 року Повалій на запрошення гауляйтера тимчасово окупованої Луганщини Леоніда Пасічника виступила на концерті у Луганську.

Зі сцени Повалій висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили співачці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: колабораційна діяльність; публічні заклики до агресивної війни; виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

Теми: ПовалійвійнаСБУ
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