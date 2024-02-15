Повалій оголосили підозру

Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про заочну підозру співачці та колишній "регіоналці" Таїсії Повалій за колабраційну діяльність та підтримку збройної агресії Росії проти України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України.

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Напередодні повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль".

Деталі: Повідомляється, що під час інтерв’ю московському інтернет-виданню Повалій вихваляла російського диктатора Володимира Путіна та закликала до захоплення всієї території України.

Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

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За даними СБУ, крім того у вересні 2023 року Повалій на запрошення гауляйтера тимчасово окупованої Луганщини Леоніда Пасічника виступила на концерті у Луганську.

Зі сцени Повалій висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили співачці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: колабораційна діяльність; публічні заклики до агресивної війни; виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.