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Повалий объявили подозрение

Станислав ПогориловЧетверг, 15 февраля 2024, 12:33
Повалий объявили подозрение
подозрение Таисии Повалий, фото: СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила о заочном подозрении певице и бывшей "регионалке" Таисии Повалий за коллаборационистскую деятельность и поддержку вооруженной агрессии России против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности собрала доказательную базу на певицу и бывшего народного депутата Таисию Повалий, которая оправдывает агрессивную войну РФ против Украины.

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Накануне полномасштабного вторжения РФ она выехала в страну-агрессора, где получила российское гражданство и публично поддержала Кремль".

Детали: Сообщается, что во время интервью московскому интернет-изданию Повалий восхваляла российского диктатора Владимира Путина и призвала к захвату всей территории Украины.

Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, которые принимали участие в боях за Киев.

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По данным СБУ, кроме того, в сентябре 2023 года Повалий по приглашению гауляйтера временно оккупированной Луганщины Леонида Пасечника выступила на концерте в Луганске.

Со сцены Повалий высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили певице о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность; публичные призывы к агрессивной войне; оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Темы: ПовалийвойнаСБУ
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