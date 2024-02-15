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ЗСУ шукають ворожі РЛС: Федоров закликав передавати інформацію через єВорог 

"Українська правда"Четвер, 15 лютого 2024, 12:41
ЗСУ шукають ворожі РЛС: Федоров закликав передавати інформацію через єВорог 
Російська переносна радіолокаційна станція 1Л271 "Аистёнок", скріншот із відео Міноборони РФ

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти про російські радіолокаційні станції через чатбот єВорог.

Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Пряма мова: "Звертаюся до мешканців окупованих територій. Українські військові шукають російські радіолокаційні станції. Ці РЛС можуть визначати, де розташовані вогневі позиції артилерії та мінометних розрахунків.

Із характерного – у них великі антени, які схожі на супутникові тарілки або мають вигляд великих прямокутних панелей".

Деталі: За словами міністра, ЗСУ збирають інформацію про станції "Леопард", "Рись", "Зоопарк" та "Аістьонок".

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На окупованих територіях шукають радіолокаційні станції "Леопард", "Рись", "Зоопарк" та "Аістьонок"
Ілюстрація з Телеграм-каналу Михайла Федорова

Також Федоров закликав не забувати про власну безпеку і видалити листування із чатботом.

Теми: Федороввійнадіджиталізація
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