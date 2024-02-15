ЗСУ шукають ворожі РЛС: Федоров закликав передавати інформацію через єВорог
Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти про російські радіолокаційні станції через чатбот єВорог.
Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров
Пряма мова: "Звертаюся до мешканців окупованих територій. Українські військові шукають російські радіолокаційні станції. Ці РЛС можуть визначати, де розташовані вогневі позиції артилерії та мінометних розрахунків.
Із характерного – у них великі антени, які схожі на супутникові тарілки або мають вигляд великих прямокутних панелей".
Деталі: За словами міністра, ЗСУ збирають інформацію про станції "Леопард", "Рись", "Зоопарк" та "Аістьонок".
Також Федоров закликав не забувати про власну безпеку і видалити листування із чатботом.