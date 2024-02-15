Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ ищут вражеские РЛС: Федоров призвал передавать информацию через еВорог

"Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 12:41
ВСУ ищут вражеские РЛС: Федоров призвал передавать информацию через еВорог
Российская переносная радиолокационная станция 1Л271 "Аистёнок", скриншот из видео Минобороны РФ

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал жителей временно оккупированных территорий сообщать о российских радиолокационных станциях через чатбот еВорог.

Источник: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Прямая речь: "Обращаюсь к жителям оккупированных территорий. Украинские военные ищут российские радиолокационные станции. Эти РЛС могут определять, где расположены огневые позиции артиллерии и минометных расчетов.

Реклама:

Из характерного – у них большие антенны, которые похожи на спутниковые тарелки или имеют вид больших прямоугольных панелей".

Детали: По словам министра, ВСУ собирают информацию о станциях "Леопард", "Рысь", "Зоопарк" и "Аистенок".

 
На оккупированных территориях ищут радиолокационные станции "Леопард", "Рысь", "Зоопарк" и "Аистенок"
Иллюстрация из Телеграмм-канала Михаила Федорова

Также Федоров призвал не забывать о собственной безопасности и удалить переписку с чатботом.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Федороввойнадиджитализация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

Федоров
Федоров анонсирует тысячи дальнобойных дронов, говорит: уже способны достигать Москвы и Питера
Ни повесток, ни выборов в "Дії" не планируется – Федоров
Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА
Последние новости
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
Все новости...
Реклама: