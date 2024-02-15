ВСУ ищут вражеские РЛС: Федоров призвал передавать информацию через еВорог
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал жителей временно оккупированных территорий сообщать о российских радиолокационных станциях через чатбот еВорог.
Источник: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров
Прямая речь: "Обращаюсь к жителям оккупированных территорий. Украинские военные ищут российские радиолокационные станции. Эти РЛС могут определять, где расположены огневые позиции артиллерии и минометных расчетов.
Из характерного – у них большие антенны, которые похожи на спутниковые тарелки или имеют вид больших прямоугольных панелей".
Детали: По словам министра, ВСУ собирают информацию о станциях "Леопард", "Рысь", "Зоопарк" и "Аистенок".
Также Федоров призвал не забывать о собственной безопасности и удалить переписку с чатботом.